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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة لحزب الله

06:33 م الخميس 17 فبراير 2022
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة لحزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة، تابعة لحزب الله اللبناني، قائلا إنها تسللت من داخل لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن "الجيش أسقط منذ قليل، طائرة مسيرة، تابعة لحزب الله".

وأضاف أنها "تسللت من داخل لبنان، وأنها كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث".

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