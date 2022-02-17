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الاتحاد الأوروبي يعلق على الاشتباكات على حدود أوكرانيا

05:37 م الخميس 17 فبراير 2022
الاتحاد الأوروبي يعلق على الاشتباكات على حدود أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي

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وكالات:

أعرب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن قلقه البالغ من زيادة "الاشتباكات والقتال" على حدود أوكرانيا، لافتًا إلى أنه لا دليل على سحب روسيا قواتها من الحدود.

وقال بوريل، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس إنه "بالرغم من زعم روسيا سحب بعض قواتها إلا أنه ليس هناك أي دلائل على انسحاب قوات روسيا من حدود أوكرانيا".

وأضاف أنه "قلق للغاية من زيادة الاشتباكات والقتال في بعض المناطق على الحدود مع أوكرانيا".

وتابع أنه "نعمل على كافة الاحتمالات ولدينا حزمة عقوبات واسعة مستعد اقتراحها على المجلس في أقرب وقت ممكن لتبنيها من قبل المجلس في حال كان هناك أي عمل عدائي من قبل روسيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، قال إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.

وأكد بايدن، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض "كل مؤشر لدينا هو أنهم [الروس] يستعدون للذهاب إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة".

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