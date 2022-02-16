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أوكرانيا تطلب عقد اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

08:44 م الأربعاء 16 فبراير 2022
أوكرانيا تطلب عقد اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

دميترو كوليبا

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أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن كييف تطلب عقد اجتماع مشترك للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني في غضون 48 ساعة على خلفية التحركات الروسية بالقرب من حدود البلاد.

وقال كوليبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ما زلنا نطالب بالشفافية من روسيا التي رفضت حضور اجتماع في إطار وثيقة فيينا يوم أمس. تطلب أوكرانيا الآن عقد اجتماع مشترك للمجلس الدائم ومنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني في غضون 48 ساعة لتوضيح المزيد من الخطوات".

وأضاف: "ندعو روسيا مرة أخرى إلى معالجة الشواغل المشروعة للدول المشاركة واستخدام أدوات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لنزع فتيل التوترات الناجمة عن أنشطتها العسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. والتصريحات حول انسحاب القوات ليست كافية. نحن بحاجة إلى الشفافية والحقائق".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

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Asha
ديمتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني أوكرانيا منظمة الأمن في أوروبا

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