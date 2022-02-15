أوكرانيا تتشكك في إعلان روسيا عودة بعض وحداتها العسكرية إلى قواعدها

أوكرانيا - (أ ش أ)

أبدى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، شكوكه بشأن إعلان روسيا عودة بعض وحدات الجيش التي كانت تجري تدريبات عسكرية قرب الحدود بين البلدين إلى قواعدها.

وقال كوليبا - في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" - "إن روسيا الاتحادية تصدر بيانات متنوعة بشكل ثابت"، مضيفا "عندما نرى الانسحاب، سنصدق وقتئذ خفض التصعيد".

كما اعتبر الوزير الأوكراني أن الجهود الدبلوماسية قد ساهمت بنجاح في ردع المزيد من التصعيدات الروسية حتى الآن.. قائلا "جنبا إلى جنب مع شركائنا، استطعنا في الواقع ردع روسيا عن أي تصعيد آخر.. اليوم هو منتصف فبراير.. وترون أن الدبلوماسية لا زالت تعمل".