أوكرانيا تتشكك في إعلان روسيا عودة بعض وحداتها العسكرية إلى قواعدها

07:27 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
أوكرانيا تتشكك في إعلان روسيا عودة بعض وحداتها العسكرية إلى قواعدها

وزير خارجية الأوكراني دميترو كوليبا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أوكرانيا - (أ ش أ)

أبدى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، شكوكه بشأن إعلان روسيا عودة بعض وحدات الجيش التي كانت تجري تدريبات عسكرية قرب الحدود بين البلدين إلى قواعدها.

وقال كوليبا - في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" - "إن روسيا الاتحادية تصدر بيانات متنوعة بشكل ثابت"، مضيفا "عندما نرى الانسحاب، سنصدق وقتئذ خفض التصعيد".

كما اعتبر الوزير الأوكراني أن الجهود الدبلوماسية قد ساهمت بنجاح في ردع المزيد من التصعيدات الروسية حتى الآن.. قائلا "جنبا إلى جنب مع شركائنا، استطعنا في الواقع ردع روسيا عن أي تصعيد آخر.. اليوم هو منتصف فبراير.. وترون أن الدبلوماسية لا زالت تعمل".

هذا المحتوى من

Asha
دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني أوكرانيا روسيا القوات العسكرية الروسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| نقابة الموسيقيين تعلن إيقاف عمر كمال.. وبيان بالتفاصيل بعد قليل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا