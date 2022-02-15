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واشنطن تحث رعاياها على مغادرة بيلاروس على الفور

07:20 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
واشنطن تحث رعاياها على مغادرة بيلاروس على الفور

وزارة الخارجية الأمريكية

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واشنطن- (د ب أ):

حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة بيلاروس على الفور، في تحديث بشأن السفر صدر يوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه "يجب على المواطنين الأمريكيين في بيلاروس أن يغادروا على الفور بوسائل (سفر) تجارية أو خاصة".

وجاء في النصيحة أن الوضع في بيلاروس "لا يمكن التنبؤ به" بسبب زيادة النشاط العسكري الروسي غير العادي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وفي السابق، كانت الحكومة الأمريكية قد نصحت مواطنيها فقط بإعادة تقييم خطط الخروج بانتظام في حالات الطوارئ.

وفي الآونة الأخيرة، أمرت وزارة الخارجية أفراد أسر موظفي الحكومة الأمريكية بمغادرة الجارة الشمالية لأوكرانيا. وتحشد روسيا قواتها على نطاق واسع في بيلاروس على الحدود الأوكرانية.

كما عدلت وزارة الخارجية نصائحها بشأن السفر إلى مولدوفا، وهي دولة أخرى على الحدود مع أوكرانيا.

وتقع بيلاروس ومولدوفا وأوكرانيا بين دول حلف الناتو في أوروبا الشرقية وروسيا. وعلى مدى أسابيع، كانت الولايات المتحدة على وجه الخصوص تحذر من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا.

وتجمع عشرات الآلاف من الجنود الروس بالقرب من الحدود الأوكرانية. ونفت موسكو مرارا الادعاءات بأنها تعتزم غزو أوكرانيا.

وزارة الخارجية الأمريكية مغادرة بيلاروس النشاط العسكري

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