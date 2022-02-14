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منظمة جزائرية تقاضي باريس في المحكمة الجنائية الدولية بسبب التجارب النووية الفرنسية

09:14 م الإثنين 14 فبراير 2022
منظمة جزائرية تقاضي باريس في المحكمة الجنائية الدولية بسبب التجارب النووية الفرنسية

محاكمة

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الجزائر - (بي بي سي)

أعلنت منظمة آيكان " Ican" الحقوقية الجزائرية أنها سترفع قضية في المحكمة الجنائية الدولية تطالب فيها فرنسا بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر في ستينيات القرن الماضي.

وتقول المنظمة إن العديد من الأشخاص أصيبوا بأمراض سرطانية ووراثية نتيجة التفجيرات النووية التي استمرت على مدار ست سنوات.

وأضافت المنظمة أن الحكومة الفرنسية تجاهلت المطالب المتكررة بتعويض المتضرَرين.

وقد أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تأييده لمطالبات التعويض.

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BBC
منظمة جزائرية باريس الجزائر المحكمة الجنائية الدولية التجارب النووية الفرنسية

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