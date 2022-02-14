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الجيش الروسي: أمريكا تحاول عرقلة مقترحات الأمن العالمي الروسية

04:18 م الإثنين 14 فبراير 2022
الجيش الروسي: أمريكا تحاول عرقلة مقترحات الأمن العالمي الروسية

الجيش الروسي

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موسكو- (د ب أ)

نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن ستانيسلاف جادجيماجوميدوف، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن الولايات المتحدة تحاول عرقلة مقترحات الأمن العالمي الروسية، من خلال سحب روسيا إلى مفاوضات مطولة بشأن قضايا ليست ذات أولويةز

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين نقلا عن المسؤول الروسي بأن دعم حلف شمال الاطلسي "الناتو"، يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم في منطقة دونباس أو في شبه جزيرة القرم.

جدير بالذكر أن زعماء الغرب قدموا تطمينات إضافية لدعم كييف أمس الأحد، في أحدث سلسلة من جهود قادة العالم لخفض تصعيد الصراع في خضم مخاوف من أن موسكو ربما تكون بصدد التخطيط لغزو أوكرانيا في المستقبل القريب.

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