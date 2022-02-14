مقتل وإصابة 4 مدنيين في قصف صاروخي حوثي على محافظة حجة باليمن

اليمن-( أ ش أ)

قتل مدنيان وأصيب آخران بجروح، إثر قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي على منزلهم بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

ونقلت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الاثنين، عن مصادر طبية - لم تسمها - القول: "مقتل وإصابة 4 مدنيين في قصف صاروخي حوثي على محافظة حجة باليمنإن مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخران، إثر سقوط صاروخ على منزلهم بقرية بني الزين غرب مديرية حيران".

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي، أطلقت منذ مطلع الشهر الحالي عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات على المناطق المحررة المأهولة بآلاف السكان شمالي محافظة حجة.