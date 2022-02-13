غواصة روسية تعبر مضيق البوسفور وسط توتر بين موسكو والغرب

اسطنبول - (د ب أ)

عبرت الغواصة الروسية "روستوف نا دونو" مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول، قادمة من بحر مرمرة ومتوجهة نحو البحر الأسود، وسط توتر بين موسكو والغرب على الحدود الأوكرانية الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الأحد.

وأفادت الوكالة بأن كاميراتها رصدت عبور الغواصة من مضيق البوسفور، مشيرة إلى أن عددا من أفراد طاقمها اعتلوا متن الغواصة لمشاهدة مدينة إسطنبول.

ورافق الغواصة أثناء عبورها من مضيق البوسفور، قوات خفر السواحل التركي، وفقًا للوكالة.