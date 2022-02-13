كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بكورونا

سول - (د ب أ):

سجلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد رقما قياسيا جديدا بأكثر من 56 ألف حالة، مع استمرار الانتشار السريع للمتحور أوميكرون في مختلف أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية 56431 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 53297 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و350 ألفا و630 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 36 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7081 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.