كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بكورونا

08:30 ص الأحد 13 فبراير 2022
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا

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سول - (د ب أ):

سجلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد رقما قياسيا جديدا بأكثر من 56 ألف حالة، مع استمرار الانتشار السريع للمتحور أوميكرون في مختلف أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية 56431 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 53297 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و350 ألفا و630 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 36 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7081 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

اصابات كورونا كوريا الجنوبية وفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

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