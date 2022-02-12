الخارجية الإسبانية تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

مدريد - (أ ش أ):

حثت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم السبت، مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، كما حثت رعاياها المتواجدين هناك على التفكير بشكل جاد في مغادرة البلاد، وذلك بسبب مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وأفادت الوزارة - على موقعها الإلكتروني حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية - بأنه "نظرا لتقلب الأوضاع الأمنية، فإننا ننصح بعدم السفر إلى أوكرانيا.. وننصح جميع المواطنين الإسبان الموجودين في البلاد بالتفكير بجدية في خيار المغادرة مؤقتا عبر الرحلات الجوية في ظل الوضع الحالي".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يحدث "في أي وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.