البيت الأبيض: تخفيض التصعيد الروسي سيعطي فرصة أكبر للدبلوماسية

10:43 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
البيت الأبيض: تخفيض التصعيد الروسي سيعطي فرصة أكبر للدبلوماسية

البيت الأبيض

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وكالات

أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن تخفيض التصعيد من قبل روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية سيعطي فرصة أكبر للدبلوماسية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن أبواب الدبلوماسية مع روسيا لا تزال مفتوحة، مضيفة أن تخفيض التصعيد من قبل روسيا سيعطي فرصة أكبر للدبلوماسية.

وأشارت إلى أن واشنطن تترقب تخفيف التصعيد من قبل روسيا على الحدود الأوكرانية.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، انتهت المحادثات الهاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء دون إحراز تقدم يذكر، حيث قال كبير مبعوثي الرئيس فلاديمير بوتين إن الكرملين ما زال يعد رده على المقترحات الأمنية الأمريكية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

البيت الأبيض تخفيض التصعيد الروسي روسيا الأزمة الأوكرانية

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