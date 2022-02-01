الولايات المتحدة تأمر عائلات دبلوماسيها في بيلاروس بالمغادرة

واشنطن- (د ب أ):

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أوامرها لعائلات الدبلوماسيين في بيلاروس بالمغادرة في ظل تصاعد التوترات المتزايدة في

المنطقة.

وحذرت أمريكا في توجيه محدث أمس الاثنين من " تواجد عسكري روسي مكثف غير معتاد ومقلق على حدود بيلاروس مع أوكرانيا".

وأشار التوجيه إلى أن الوضع لا يمكن توقعه، مشيرا إلى تفاقم التوترات في المنطقة.

وقد حذرت أمريكا بالفعل من السفر إلى بيلاروس، التي مازالت تخضع لأعلى تحذير عند المستوى الرابع، ولكن الوضع الحدودي مع أوكرانيا أصبح سببا إضافيا للتحذير بجانب التحذيرات السابقة بشأن جائحة كورونا والتطبيق القسري للقوانين.

وكانت الحكومة الأمريكية قد قلصت عدد العاملين في سفارتها في كييف منتصف الشهر الماضي، وطالبت أفراد أسر الدبلوماسيين بمغادرة أوكرانيا.

وقد حشدت روسيا خلال الأشهر الأخيرة نحو 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا، مما أثار مخاوف من جانب أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما تخشى أمريكا أيضا بشأن بيلاروس، حيث أن نشر جنود هناك أثار مخاوف من إمكانية أن تهاجم روسيا أوكرانيا من الناحية الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن روسيا استمرت في نشر القوات في بيلاروس مطلع الاسبوع.

ونفت روسيا أكثر من مرة عزمها غزو أوكرانيا.