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مظاهرات في التشيك احتجاجًا على التطعيم الإلزامي ضد كورونا

11:22 م الأحد 09 يناير 2022
مظاهرات في التشيك احتجاجًا على التطعيم الإلزامي ضد كورونا

فيروس كورونا

براغ - (د ب أ)

نزل الآلاف إلى الشوارع بجمهورية التشيك اليوم الأحد للاحتجاج على إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي براغ، شارك في الاحتجاج نحو 4 آلاف متظاهر اليوم الأحد ضد التطعيم الإلزامي المضاد لمرض لكوفيد-19، رافعين لافتات كتب عليها "لسنا خنازير غينية" و"نريد حوارًا".

كان نحو ألفي شخص قد احتشدوا، أمس السبت، في برنو، ثاني كبرى مدن البلاد.

يشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة الملياردير أندريه بابيس قد قررت جعل التطعيم إلزاميا لمن هم فوق سن الستين ولفئات مهنية معينة، وسيسري ذلك في مارس.

ولم تقرر بعد الحكومة المحافظة الليبرالية الجديدة لرئيس الوزراء بيتر فيالا ما إذا كانت ستلتزم بهذه السياسة.

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