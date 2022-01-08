الاتحاد الإفريقي يرحب بإطلاق إثيوبيا سراح سياسيين بارزين

03:37 م السبت 08 يناير 2022
الاتحاد الإفريقي يرحب بإطلاق إثيوبيا سراح سياسيين بارزين

الاتحاد الافريقي ارشيفية

أديس أبابا - أ ش أ

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، بإطلاق السلطات الإثيوبية سراح شخصيات سياسية معارضة محتجزة في إثيوبيا في بادرة لتهدئة الوضع السياسي في البلاد.

ودعا فقي- في بيان- أن تكون تلك الخطوة بمثابة نقطة انطلاق للعملية السياسية، مما يمهد الطريق لحوار وطني شامل حقيقي من أجل حل سلمي وتوافقي للمشاكل السياسية والمؤسسية التي تواجه البلاد.

وحث رئيس المفوضية جميع الجهات الإثيوبية الفاعلة على الانخراط في حوار سياسي، تحقيقاً لهذه الغاية، مؤكدا على الدعم الراسخ للاتحاد الأفريقي.

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Asha
الاتحاد الإفريقي إثيوبيا اطلاق سراح سياسيين موسى فقي محمد

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