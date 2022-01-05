روسيا وأكرانيا: أوروبا تطالب بدور لها في إدارة الأزمة

موسكو- (بي بي سي):

تستغرق زيارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أوكرانيا، ثلاثة أيام، يؤكد خلالها دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ووحدتها.

ومن المتوقع أن يزور بوريل، برفقة وزير الخارجية الأوكراني خط فك الارتباط في شرق أوكرانيا ومن ثم يتوجه إلى كييف للقاء مسؤولين أوكرانيين.

هذه أول زيارة من نوعها لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى المنطقة منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

ويصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة التنسيق معه في أي مناقشات حول الملف الأوكراني، وبمشاركته.

وتشدد موسكو على أمنها وعلى أهمية إبعاد قوات الناتو عن الحدود الروسية.

ومن المقرر أن تجري المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في 9 و 10 يناير في جنيف، يليها في 12 من نفس الشهر اجتماع بين روسيا والناتو، ثم في 13 منه اجتماع في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.