التحالف العربي: دمرنا مخزنين للطائرات المسيّرة بمعسكر ضبوه جنوب صنعاء

01:45 ص الأربعاء 05 يناير 2022
التحالف العربي: دمرنا مخزنين للطائرات المسيّرة بمعسكر ضبوه جنوب صنعاء

طائرات التحالف العربي

الرياض- (د ب أ):

أعلن التحالف العربي في اليمن في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء أنه دمر مخزنين للطائرات المسيّرة بمعسكر ضبوه في مديرية سنحان جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف ، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ، :"نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة استجابة لتهديد المسيّرات من صنعاء".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر سلسلة تغريداته على حسابها على موقع تويتر عن التحالف : "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق اليوم بدء تنفيذ ضربات جوية على صنعاء ، وقال إنه طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأضاف أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

جاء ذلك عقب إعلان التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالأجواء اليمنية أطلقت باتجاه المملكة.

وقال التحالف، في بيان مساء الثلاثاء إن "الطائرة المسيّرة أُطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين في السعودية"، مشيرًا إلى أن محاولات استهداف المدنيين "تتطلب استجابة فورية للتعامل مع مصادر التهديد".

التحالف العربي تدمير مخزنين للطائرات المسيّرة جنوب صنعاء ضربات جوية أهداف عسكرية مشروعة

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