إصابة 14شرطيا خلال احتجاجات ضد إجراءات كورونا في ليختنشتاين الألمانية

04:29 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
إصابة 14شرطيا خلال احتجاجات ضد إجراءات كورونا في ليختنشتاين الألمانية

الشرطة الألمانية

برلين- (د ب أ):

تعرضت الشرطة لهجوم خلال مظاهرات ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا في بلدة ليختنشتاين الألمانية بولاية سكسونيا أمس الإثنين.

وذكرت الشرطة أن 14 من عناصرها أصيبوا.

وذكرت إدارة الشرطة "أن شخصا حاول أخذ سلاح الخدمة من شرطي وتعرض شرطي آخر للعض من قبل أحد المشاركين في التجمع".

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل خلال الاشتباكات.

ووجهت اتهامات إلى 40 مشاركا عنيفا بإلحاق أذى جسدي خطير والاعتداء على أفراد أجهزة إنفاذ القانون.

وخرج عدة آلاف من الأشخاص إلى الشوارع في احتجاجات غير قانونية في جميع أنحاء ولاية سكسونيا بشرقي ألمانيا.

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