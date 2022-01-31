السويد تعتقل أجنبيًا لتسيير "درون" بالقرب من مقر إقامة الملك

10:32 م الإثنين 31 يناير 2022
السويد تعتقل أجنبيًا لتسيير "درون" بالقرب من مقر إقامة الملك

شرطة السويد

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ستوكهولم - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة السويدية مواطنًا أجنبيًا بعدما قام بتسيير طائرة مسيرة فوق مقر إقامة العائلة الملكية أمس الأحد، حيث تقوم السلطات بالتحقيق في سلسلة من حالات تحليق طائرات مسيرة بالقرب من مناطق استراتيجية، من بينها محطات للطاقة النووية.

وتم اعتقال الرجل، الذي ضبطه الحراس في قصر دروتنينجهولم، للاشتباه في وصوله بشكل غير قانوني إلى ممتلكات محمية. وتم إطلاق سراحه اليوم الاثنين إلا أن الشكوك لا تزال تحوم حوله، وفقا لجوزيفين هولكيفست، ممثلة الادعاء المسؤولة عن القضية.

وذكرت صحيفة أفتونبلاديت السويدية أن الرجل هو مواطن روسي. ورفضت هولكيفست التعليق على جنسية الشخص المعتقل، إلا أنها قالت إنه مواطن أجنبي في منتصف العمر.

وجاء هذا التطور، بينما تقوم السلطات الأمنية السويدية بالتحقيق في نشاط لطائرات مسيرة فوق محطاتها النووية، بعد مشاهدة طائرة مسيرة كبيرة في وقت سابق من الشهر الجاري فوق محطة فورسمارك للطاقة النووية، على الساحل الشرقي للسويد، وكذلك محطتين للطاقة النووية في رينجالز وأوسكار شامن.

تسيير درون شرطة السويد اعتقال شخص

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