إنقاذ 18 شخصًا بعد اصطدام سفينتي شحن قبالة السواحل الهولندية

06:07 م الإثنين 31 يناير 2022
إنقاذ 18 شخصًا بعد اصطدام سفينتي شحن قبالة السواحل الهولندية

أرشيفية

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أمستردام - (د ب أ)

اصطدمت سفينتا شحن اليوم الاثنين قبالة سواحل مدينة إيماودين الهولندية، مما استلزم القيام بعملية إنقاذ أسفرت عن نقل 18 شخصًا إلى اليابسة، بحسب ما قالته قوات خفر السواحل الهولندية.

وكانت السفينتان راسيتان بالقرب من إيماودين على بعد نحو 30 كيلومترا غرب أمستردام، عندما وقع الحادث.

انكسرت مرساة إحدى السفينتين وتحمل اسم "جوليتا دي" لسبب غير معلوم. ومالت السفينة على جانبها وامتلأت غرفة محركاتها بالمياه. وهي تقبع الآن بدون طاقم أو توجيه على بعد نحو 24 كيلومترا قبالة الساحل، بحسب أجهزة خفر السواحل.

أما السفينة الأخرى "بيتشورا ستار"، فقد كان وضعها مستقرا. ولم يتضح بعد سبب وقوع الاصطدام.

وازدادت صعوبة عملية الإنقاذ بسبب المياه الهائجة بفعل هبوب عاصفة وصلت سرعتها لـ120 كيلومترًا في الساعة في بعض المراحل. وجرى إنقاذ 18 فردًا من أفراد طاقم جوليتا دي باستخدام مروحية وقوارب الإنقاذ، وتم استدعاء مروحية بلجيكية للمشاركة في جهود الإنقاذ.

أمستردام السواحل الهولندية مدينة إيماودين

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