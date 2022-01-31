مقتل 9 أشخاص جراء حادث سير في مدينة لاس فيجاس الأمريكية

نيويورك-(د ب أ/ت ك أ):

قتل 9 أشخاص جراء حادث سير في مدينة لاس فيجاس الأمريكية بعد أن تجاوز سائق سيارة من طراز دودج تشالنجر إشارة حمراء واصطدم بعدد من السيارات.

وقال ألكسندر كويفاس المتحدث باسم شرطة شمال لاس فيجاس لصحيفة لاس فيجاس ريفيو جورنال: إن سيارة تشالنجر مسرعة تجاوزت الإشارة الحمراء واصطدمت بعدد من السيارات في حوالي الساعة 3 بعد ظهر يوم السبت مما تسبب في وفاة تسعة أشخاص، من بينهم أطفال وأشخاص في منتصف العمر.

كما جرى نقل شخص واحد على الأقل حالته حرجة إلى المستشفى ، فيما تعرض عدد آخر لإصابات لا تشكل خطورة على حياتهم.

ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا، ولم يرد المتحدث باسم مكتب تشريح مقاطعة كلارك حتى مساء الأحد على طلب للتعليق .

يشار إلى أن ولاية نيفادا شهدت خلال العام الماضي وفاة 382 شخصا في حوادث مرورية، ما يجعلها أكثر الأعوام دموية في حوادث الطرق منذ عام 2006، وفقًا للبيانات التي جمعتها صحيفة ريفيو جورنال.