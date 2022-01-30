حول العالم في 24 ساعة: بدء اختبار توليد الكهرباء من سد النهضة وسلالة كورونا الجديدة

12:05 ص الأحد 30 يناير 2022
حول العالم في 24 ساعة: بدء اختبار توليد الكهرباء من سد النهضة وسلالة كورونا الجديدة

سد النهضة

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وكالات:

شهد العالم السبت، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها ما ذكرته وسائل إعلام إثيوبية محلية ببدء اختبار توليد الكهرباء من سد النهضة، فضلا عن اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

سد النهضة فيروس كورونا إثيوبيا توليد الكهرباء متحور نيوكوف

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