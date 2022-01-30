حول العالم في 24 ساعة: بدء اختبار توليد الكهرباء من سد النهضة وسلالة كورونا الجديدة

وكالات:

شهد العالم السبت، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها ما ذكرته وسائل إعلام إثيوبية محلية ببدء اختبار توليد الكهرباء من سد النهضة، فضلا عن اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.