منظمة إغاثة: أكثر من 4 آلاف مهاجر قضوا أو فقدوا أثناء محاولتهم بلوغ إسبانيا في 2021

11:35 م الإثنين 03 يناير 2022
منظمة إغاثة: أكثر من 4 آلاف مهاجر قضوا أو فقدوا أثناء محاولتهم بلوغ إسبانيا في 2021

أرشيفية

مدريد - (د ب أ)

أعلنت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية اليوم الاثنين أن أكثر من 4400 مهاجر توفوا خلال العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر البحر.

وهذا هو أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله في الطريق إلى إسبانيا خلال عام واحد مقارنة بأي عام سابق. ويعد هذا الرقم يعادل تقريبا ضعف الرقم المسجل في عام 2020، عندما لقي 2170 مهاجرا حتفهم خلال الرحلة إلى إسبانيا.

وقالت المنظمة الإسبانية إن نحو 4016 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولة السفر من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري وحدها.

ويعد رقم منظمة "كاميناندو فرونتيراس" أكبر بثلاث مرات ونصف من الرقم الذي سجلته المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة الإسبانية إن نشطائها لديهم اتصال وثيق بالناجين من حوادث وعائلات المهاجرين في أفريقيا.

وقالت إنه في كل الحالات يتم التدقيق في بيانات المصادر الأولية مع المعلومات التي يتم الحصول عليها من سلطات الهجرة والهيئات الرسمية والمنظات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

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