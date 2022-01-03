أردوغان يزور السعودية في فبراير المقبل

02:24 م الإثنين 03 يناير 2022
أردوغان يزور السعودية في فبراير المقبل

رجب طيب أردوغان

أنقرة - (د ب أ):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عزمه زيارة السعودية في شهر فبراير القادم.

وسبق أن أعلن أردوغان عزمه زيارة دولة الإمارات في فبراير أيضا.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن تركيا والسعودية تعملان على ترميم العلاقات التي توترت عام 2018 بعد اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.

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