أردوغان يزور السعودية في فبراير المقبل

أنقرة - (د ب أ):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عزمه زيارة السعودية في شهر فبراير القادم.

وسبق أن أعلن أردوغان عزمه زيارة دولة الإمارات في فبراير أيضا.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن تركيا والسعودية تعملان على ترميم العلاقات التي توترت عام 2018 بعد اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.