إحباط هجوم كان يستهدف معسكرا يضم قوات أمريكية في مطار بغداد

بغداد-(بي بي سي):

أفاد مصدر أمني عراقي بأن القوات الامريكية تمكنت من إحباط عملية هجوم بطائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان معسكر فكتوريا الذي يضم القوات الأمريكية في مطار بغداد غربي العاصمة.

وقال المصدر لبي بي سي، إن "دفاعات الجوية C-Ram تمكنت من إسقاط الطائرتين قبل وصولهما إلى الهدف، دون إلحاق أية أضرار"

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الهجوم تم تنفيذه فجر اليوم".