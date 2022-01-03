الصراع في سوريا: قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري في هجوم بالبادية شنه تنظيم داعش

دمشق-(بي بي سي):

أفادت بيانات حكومية سورية وتقارير من المعارضة عن تعرض قوات للجيش السوري لهجوم من قبل عناصر لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة البادية السورية ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين.

وقال بيان عسكري سوري إن خمسة عسكريين قتلوا وأصيب 20 في هجوم صاروخي استهدف حافلة للجيش وقع شرق المحطة الثالثة في البادية السورية.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن مسلحي التنظيم المتشدد استهدفوا رتلا عسكريا ما أسفر عن مقتل 9 من عناصر الجيش السوري والجماعات المسلحة الموالية له.