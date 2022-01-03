الصراع في سوريا: قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري في هجوم بالبادية شنه تنظيم داعش

11:50 ص الإثنين 03 يناير 2022
الصراع في سوريا: قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري في هجوم بالبادية شنه تنظيم داعش

الجيش السوري

دمشق-(بي بي سي):

أفادت بيانات حكومية سورية وتقارير من المعارضة عن تعرض قوات للجيش السوري لهجوم من قبل عناصر لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة البادية السورية ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين.

وقال بيان عسكري سوري إن خمسة عسكريين قتلوا وأصيب 20 في هجوم صاروخي استهدف حافلة للجيش وقع شرق المحطة الثالثة في البادية السورية.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن مسلحي التنظيم المتشدد استهدفوا رتلا عسكريا ما أسفر عن مقتل 9 من عناصر الجيش السوري والجماعات المسلحة الموالية له.

هذا المحتوى من

BBC
الجيش السوري الصراع في سوريا تنظيم داعش أخبار BBC

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

436

متعافون اليوم

387159

إجمالي الإصابات

21797

إجمالي الوفيات

321568

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تحذير.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ48 ساعة بعد موجة الأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا