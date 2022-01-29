العاهل الأردني يؤكد تضامن بلاده الدائم مع الإمارات

09:25 م السبت 29 يناير 2022
العاهل الأردني يؤكد تضامن بلاده الدائم مع الإمارات

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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عمان - (د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تضامن الأردن الدائم مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومساندته الدائمة لها باعتبار أن أمنها من أمن الأردن.

جاء ذلك في رسالة شفوية سلمها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأعاد الخصاونة التأكيد على إدانة الأردن للاعتداءات الارهابية التي استهدفت الامارات ووقوف الأردن مع الأشقاء في الإمارات وإلى جانبهم بوجه أي استهداف لأمن وسلامة الإمارات الشقيقة.

كما أكد رئيس الوزراء الأردني عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتا إلى المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وجرى التأكيد خلال اللقاء، على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وكان رئيس الوزراء الأردني قد وصل إلى أبو ظبي، اليوم، في زيارة عمل قصيرة أجرى خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

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