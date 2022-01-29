اللقطات الأولى لاختبار توليد الكهرباء من سد النهضة (فيديو وصور)

وكالات:

نشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى لاختبار السلطات في إثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة.

وذكرت صفحة "بيزنس انفو إثيوبيا"، أن "السد الضخم بدأ اختبار توليد الكهرباء".

#Ethiopia’s Massive Dam on Abay River Has Begun Generating Electricity https://t.co/6fDXdwpLB7 pic.twitter.com/CsqR86MMA9 — Business Info Ethiopia (@eth_business) January 29, 2022

وكانت وسائل إعلام إثيوبية، أفادت بأن السلطات في أديس أبابا، بدأت أول اختبار لتوليد الكهرباء من سد النهضة.

This is huge. The long-awaited Great Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is ready to generate the first 750MW of electricity. Thank you to everyone who made this possible. #AfricaIsRising pic.twitter.com/G4uFz5heOn — Asnake Anteneh 🇪🇹 (@anteneh_asnake) January 28, 2022

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنه ناقش مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، التطورات الخاصة بملف سد النهضة واستعرض رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي، على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن في إطار زمني مناسب ودون أية إجراءات منفردة.

وتابع الرئيس: ناقشنا أيضا بعض التحديات التي تواجه القارة الأفريقية لاسيما ملف كورونا وتأثيره على القارة فضلا عن الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي تعاني منه بعض الدول الأفريقية.