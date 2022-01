اللقطات الأولى لاختبار توليد الكهرباء من سد النهضة (فيديو وصور)

وكالات:

نشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى لاختبار السلطات في إثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة.

وذكرت صفحة "بيزنس انفو إثيوبيا"، أن "السد الضخم بدأ اختبار توليد الكهرباء".

وكانت وسائل إعلام إثيوبية، أفادت بأن السلطات في أديس أبابا، بدأت أول اختبار لتوليد الكهرباء من سد النهضة.

This is huge. The long-awaited Great Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is ready to generate the first 750MW of electricity. Thank you to everyone who made this possible. #AfricaIsRising pic.twitter.com/G4uFz5heOn