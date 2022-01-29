العراق: لم يصلنا أي إشعار من الخطوط الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى البلاد

06:07 م السبت 29 يناير 2022
العراق: لم يصلنا أي إشعار من الخطوط الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى البلاد

أرشيفية

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بغداد - (أ ش أ):

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم السبت، عدم وصول أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق.

وأوضح مدير إعلام سلطة الطيران المدني العراقي جهاد الديوان - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" - أن رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى العراق تقتصر على مطار النجف الدولي بواقع رحلة أو رحلتين أسبوعيًا، وأنه لا توجد لديها رحلات لباقي المطارات، ومنها مطار بغداد الدولي.

وأكد أنه لم يصل حتى الآن أي إشعار من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها، مشيرا إلى أن أي قرار بإيقاف الرحلات وتحت أي ظرف من حق شركات الطيران.

جدير بالذكر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا بسبب الأوضاع الراهنة في العراق.

وكان مصدر أمني عراقي قد أكد، أمس /الجمعة/، تعرض مطار بغداد الدولي لقصف صاروخي، ما أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بالمطار الواقع غربي العاصمة العراقية بغداد، موضحا أن الجناح المدني للمطار تعرض لقصف صاروخي، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني.

هذا المحتوى من

Asha
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