طوارئ في ولايات أمريكية بسبب عاصفة ثلجية

11:21 ص السبت 29 يناير 2022
طوارئ في ولايات أمريكية بسبب عاصفة ثلجية

عاصفة ثلجية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك - (أ ف ب):

أعلن حكام ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك حالة الطوارئ، ونبهوا إلى احتمال انقطاع الكهرباء وحثوا السكان على إخلاء الطرق، السبت، مع اقتراب عاصفة ثلجية.

وقال تشارلي بيكر حاكم ماساتشوستس في مؤتمر صحافي: "ستكون عاصفة عاتية، واحدة من أعتى العواصف التي شهدناها في السنوات الماضية على الأرجح. من المتوقع أن يكون الانتقال على الطرق شبه مستحيل، ونحث الجميع على البقاء في منازلهم الليلة وغداً قدر المستطاع".

هذا المحتوى من

AFP
عاصفة ثلجية نيويورك ولاية ماريلاند ولاية ماساتشوستس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| انخفاض كبير في أسعار البيض بعد ارتفاع متواصل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا