طوارئ في ولايات أمريكية بسبب عاصفة ثلجية

نيويورك - (أ ف ب):

أعلن حكام ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك حالة الطوارئ، ونبهوا إلى احتمال انقطاع الكهرباء وحثوا السكان على إخلاء الطرق، السبت، مع اقتراب عاصفة ثلجية.

وقال تشارلي بيكر حاكم ماساتشوستس في مؤتمر صحافي: "ستكون عاصفة عاتية، واحدة من أعتى العواصف التي شهدناها في السنوات الماضية على الأرجح. من المتوقع أن يكون الانتقال على الطرق شبه مستحيل، ونحث الجميع على البقاء في منازلهم الليلة وغداً قدر المستطاع".