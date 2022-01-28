هزة أرضية تضرب جنوبي تركيا

10:49 ص الجمعة 28 يناير 2022
هزة أرضية تضرب جنوبي تركيا

مقياس ريختر

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أنطاليا(تركيا) - (د ب أ)):

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وقوع هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل أنطاليا، جنوبي البلاد.

وبحسب بيان "آفاد"، وقعت الهزة الأرضية صباح اليوم الجمعة قبالة سواحل قضاء غازي باشا بولاية أنطاليا، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وحددت "آفاد" عمق الزلزال بـ 32ر3 كلم تحت سطح البحر، وعلى مسافة 60ر82كلم عن قضاء غازي باشا.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية، أو بشرية.

وتأتي الهزة الأرضية عقب زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة شرق البحر المتوسط إلى الغرب من جزيرة قبرص، شعر به سكان في مناطق تمتد من تركيا إلى مصر، مرورا بلبنان والأردن.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

مقياس ريختر تركيا هزة أرضية

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