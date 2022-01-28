حول العالم في 24 ساعة: صاروخ إيلون ماسك في طريقه للاصطدام بالقمر

01:25 ص الجمعة 28 يناير 2022
حول العالم في 24 ساعة: صاروخ إيلون ماسك في طريقه للاصطدام بالقمر

حول عالم في ٢٤ ساعة: صاروخ إيلون ماسك في طريقه للا

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حول العالم في 24 ساعة صاروخ إيلون ماسك اصطدام بالقمر

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