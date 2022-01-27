"يوم التأسيس".. السعودية تقرر اعتبار 22 فبراير ذكرى تأسيس الدولة

08:33 م الخميس 27 يناير 2022
"يوم التأسيس".. السعودية تقرر اعتبار 22 فبراير ذكرى تأسيس الدولة

السعودية تقرر اعتبار 22 فبراير ذكرى تأسيس الدولة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض - (د ب أ):
قررت السعودية، اليوم الخميس، اعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس وجعله عطلة رسمية.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي:" بما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى، أمرنا أن " يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".

واختتم البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" بالقول" يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني لتوحيد المملكة، والذي يعود إلى ذكرى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، وقضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ذكرى التأسيس السعودية احتفال السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1910

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

1870

متعافون اليوم

415468

إجمالي الإصابات

22460

إجمالي الوفيات

349427

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 3 وفيات و7 مصابين في حادث بالطريق الأوسطي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا