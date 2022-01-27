شكري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون بين القاهرة وواشنطن

11:47 م الخميس 27 يناير 2022
شكري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون بين القاهرة وواشنطن

وزير الخارجية سامح شكري

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وكالات:

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا الجوانب المتعدّدة للعلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل دفع عدد من ملفات التعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن؛ وذلك بغية تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية بهدف تبادُل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

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