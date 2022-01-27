التحالف العربي : مقتل 190 عنصرا حوثيا في مأرب والبيضاء وتعز

07:53 م الخميس 27 يناير 2022
التحالف العربي : مقتل 190 عنصرا حوثيا في مأرب والبيضاء وتعز

التحالف العربي

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الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 190 عنصرا من جماعة الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية في مأرب والبيضاء وتعز.

وأشار التحالف في بيان إلى " تنفيذ 44 استهدافا ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء وتعز آخر 24 ساعة" ، موضحا أن الاستهدافات أسفرت عن " تدمير 29 آلية عسكرية، ومقتل أكثر من 190 عنصرا".

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