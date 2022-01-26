سول وموسكو تجريان محادثات بشأن كوريا الشمالية

08:42 م الأربعاء 26 يناير 2022
سول وموسكو تجريان محادثات بشأن كوريا الشمالية

إيجور مورجولوف

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كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

أجرى الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية نوه كيو دوك، ونائب وزير الخارجية الروسي، إيجور مورجولوف محادثات هاتفية، اليوم الأربعاء، لمناقشة عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية والوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان - أن الجانبين تبادلا الآراء بشكل متعمق حول الوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية، وناقشا سبل منع تفاقم الوضع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بعد أن أجرت كوريا الشمالية منذ بداية العام أربع تجارب للصواريخ الباليستية، منهما اثنتان تقول إنهما لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.

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Asha
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