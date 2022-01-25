كندا تقرر سحب عائلات الموظفين الدبلوماسيين من أوكرانيا

07:31 م الثلاثاء 25 يناير 2022
كندا تقرر سحب عائلات الموظفين الدبلوماسيين من أوكرانيا

كندا

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كندا - (أ ش أ)

قررت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، سحب أفراد عائلات الموظفين الدبلوماسيين في أوكرانيا، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل للبلاد.

وذكرت الخارجية الكندية، في بيان اليوم، أن سلامة وأمن الكنديين وموظفينا وعائلاتهم في بعثاتنا بالخارج على رأس أولوياتنا، ونظرا للحشد العسكري الروسي المستمر والأنشطة المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وحولها، قررنا سحب أطفال موظفي السفارة الكندية الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأفراد الأسرة المرافقين لهم مؤقتا في حين سيستمر المسؤولون في الخارجية وفي سفارة كندا لدى أوكرانيا في كييف في مراقبة الوضع عن كثب.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قامت كندا بتحديث إرشادات السفر الخاصة، ونصحت الكنديين بمغادرة أوكرانيا، ويأتي ذلك بعد أن بدأت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في سحب الموظفين الدبلوماسيين من أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مخاوف متزايدة من غزو روسي.

هذا المحتوى من

Asha
كندا سحب عائلات الموظفين الدبلوماسيين أوكرانيا الحكومة الكندية

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