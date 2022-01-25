الصدر يرحب بقرار المحكمة العليا العراقية بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان

بغداد - (د ب أ)

رحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق برد دعوى الطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي التي عقدت في التاسع من الشهر الحالي.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه لضغوطات السياسية".

وأضاف"نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مازال مفتوحا أمام من مازلنا نحسن الظن بهم".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أعلنت في جلسة علنية عقدت اليوم رد الدعوى القضائية المقدمة من النائبين المستقل باسم خزعل خشان وعضو تحالف العزم النائب محمود المشهداني بشأن الطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت في التاسع َمن الشهر الجاري.

كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الذي صدرته في 13 من الشهر الجاري بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان .

كما نظرت المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم في دعوى تقدم بها اثنين من نواب الإطار التنسيقي الشيعي وهما عالية نصيف وعطوان العطواني بشأن ما رافق الجلسة الأولى من البرلمان العراقي من مخالفات حول تسمية الكتلة البرلمانية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للبرلمان وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى الأول من فبراير المقبل لاستكمال المناقشات.