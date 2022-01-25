الصدر يرحب بقرار المحكمة العليا العراقية بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان

05:19 م الثلاثاء 25 يناير 2022
الصدر يرحب بقرار المحكمة العليا العراقية بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان

التيار الصدري السيد مقتدى الصدر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بغداد - (د ب أ)

رحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق برد دعوى الطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي التي عقدت في التاسع من الشهر الحالي.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه لضغوطات السياسية".

وأضاف"نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مازال مفتوحا أمام من مازلنا نحسن الظن بهم".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أعلنت في جلسة علنية عقدت اليوم رد الدعوى القضائية المقدمة من النائبين المستقل باسم خزعل خشان وعضو تحالف العزم النائب محمود المشهداني بشأن الطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت في التاسع َمن الشهر الجاري.

كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الذي صدرته في 13 من الشهر الجاري بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان .

كما نظرت المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم في دعوى تقدم بها اثنين من نواب الإطار التنسيقي الشيعي وهما عالية نصيف وعطوان العطواني بشأن ما رافق الجلسة الأولى من البرلمان العراقي من مخالفات حول تسمية الكتلة البرلمانية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للبرلمان وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى الأول من فبراير المقبل لاستكمال المناقشات.

مقتدى الصدر المحكمة العليا العراقية العراق القضاء العراقي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1651

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

1803

متعافون اليوم

411749

إجمالي الإصابات

22396

إجمالي الوفيات

345774

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تسليم الشقة وطرد المستأجر .. إسكان النواب توافق على تعديلات الإيجار القديم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا