ألمانيا: مطلق النار بجامعة هايدلبرج كان بحوزته أكثر من 100 طلقة

برلين - (د ب أ)

كشفت الشرطة الألمانية أن مطلق النار بشكل عشوائي في جامعة هايدلبرج الألمانية ظهر اليوم الاثنين كان بحوزته ذخيرة تزيد عن 100 طلقة.

وقال رئيس شرطة مانهايم زيجفريد كولمار مساء اليوم إن من غير المعروف بعد السبب في توقف الجاني عن إطلاق الرصاص، مشيرا إلى أن المسألة تقوم على تكهنات وأن من غير المستبعد أنه كان يستهدف شخصا بعينه، وأضاف أنه ربما كان في مقدور الجاني إعادة ملء البندقية.

وكانت الشرطة قالت إنه يُعْتَقَد أن الجاني وهو ألماني الجنسية وكان يقيم في مدينة مانهايم يبلغ من العمر 18 عاما وأنه كان بحوزته بندقيتان وأنه اشتراهما من الخارج.

وأوضح كولمار أن الشرطة استغرقت وقتا طويلا قبل التعامل مع جثة الشاب لأنه كان معه حقيبة ظهر بها محتويات غير معروفة ،لافتا إلى أنه كان من الممكن أن تكون هذه المحتويات متفجرات، وقال إنه لهذا السبب استدعى مكتب مكافحة الجريمة في ولاية بادن-فورتمبرج متخصصين في إبطال مفعول المتفجرات للتعامل مع الحقيبة.