عبر التليفزيون الرسمي.. عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون استيلاءهم على السلطة

08:50 م الإثنين 24 يناير 2022
عبر التليفزيون الرسمي.. عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون استيلاءهم على السلطة

رئيس بوركينا فاسو روش كابوري

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وكالات

أعلن عسكريون في بوركينا فاسو، مساء الاثنين، عن الإطاحة بالرئيس روك كابوري والاستيلاء على السلطة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي بيان عبر التلفزيون الرسمي في البلاد، أعلن عسكريون، استيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، مشيرين إلى أنهم حلوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد.

وقال العسكريون في بيان تلاه أحدهم إن البلاد ستعود إلى النظام الدستوري في غضون فترة زمنية معقولة، دون تحديد المدة.

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