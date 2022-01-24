إصابات جراء إطلاق نار عشوائي في جامعة هايدلبرج بألمانيا

برلين - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين أن إطلاق النار العشوائي في جامعة هايدلبرج أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأوضحت الشرطة أن جانيا منفردا فتح النار من بندقية داخل قاعة محاضرات بكلية الطب ظهر اليوم، وأفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وذكرت دوائر أمنية أن أحد الضحايا يعاني من إصابات خطيرة على حياته. وقد لقي الجاني حتفه.

كانت معلومات (د.ب.أ) التي حصلت عليها من دوائر أمنية أفادت بأن الجاني كان طالبا، كما أفادت الشواهد الأولية بأن الجاني لم تكن لديه دوافع دينية أو سياسية وبأنه كان بحوزته عدة بنادق وأنه أقدم على إطلاق الرصاص على نفسه في النهاية.

ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

وقالت الشرطة: "لا نتوقع وجود جناة آخرين" مشيرة إلى أن البحث سيتواصل في المنطقة للتأمين.

ولم تتوافر معلومات بعد عن هوية المصابين.

وقامت السلطات بتطويق منطقة "نويهايمر فيلد" أمام أبواب البلدة القديمة في المدينة على نطاق واسع. وطلبت الشرطة من قائدي السيارات تفادي المرور عبر المنطقة حتى يتسنى لقوات الإنقاذ التحرك بحرية.