"اعتداء وحشي".. قصف صاروخي يستهدف مدينة سعودية

09:42 م الأحد 23 يناير 2022
"اعتداء وحشي".. قصف صاروخي يستهدف مدينة سعودية

أرشيفية

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وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، أن ميلشيا الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي المنطقة الصناعية في أحد المسارحة بمدينة جازان السعودية.

وقال التحالف العربي، في بيان، اليوم الأحد نقلته الإخبارية السعودية إن "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان".

وأضاف أن "تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجارٍ تقييم الأضرار بالموقع".

وأعلن التحالف في وقت سابق من اليوم، عن تحركات عدائية لميلشيا الحوثي في اليمن.

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