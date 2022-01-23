المغرب: أكثر من 4.1 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة للقاح كورونا

الرباط - (أ ش أ):

قالت وزارة الصحة المغربية إن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا في البلاد بلغ

4 ملايين و115 ألفا و777 شخصا.

وأفاد بيان للوزارة اليوم الأحد، أن 4 آلاف و435 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان أن عدد المواطنين المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى اليوم بلغ 24 مليونا و635 ألفا و926 شخصا، فيما تلقى الجرعة الثانية 23 مليونا و44 ألفا و393 شخصا.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.