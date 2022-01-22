رئيس البحرية الألمانية يمدح بوتين وبرلين تتبرأ من تصريحاته.. ما القصة؟

10:48 م السبت 22 يناير 2022
رئيس البحرية الألمانية يمدح بوتين وبرلين تتبرأ من تصريحاته.. ما القصة؟

فلاديمير بوتين

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وكالات:

قدم رئيس البحرية الألمانية، كاي أخيم شونباخ، السبت، استقالته بعد تصريحات جدلية حول أوكرانيا، أحيل بسببها للتحقيق، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وقال الفريق البحري كاي أخيم شونباخ خلال مؤتمر صحفي في الهند إن شبه جزيرة القرم "ذهبت ولن تعود أبدا" إلى أوكرانيا، معرباً عن تفهمه لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال إن "بوتين يريد الاحترام بل وربما هو يستحق ذلك"، حسبما ذكرت مجلة "دير شبيجل".

كما اعتبر أن ألمانيا والهند بحاجة إلى روسيا من أجل مواجهة الصين، وأن حربا جديدة في القارة الأوروبية يمكن أن تبدأ خلال العقود القريبة من الزمن.

كذلك، ذكرت مصادر أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت اتصلت هاتفيا مع المراقب العام للقوات المسلحة إيبرهارد تسورن ومستشارها الإعلامي كي تبحث معهما تصريحات الضابط البحري.

من جانبه، كتب قائد القوات البحرية على صفحته في "تويتر" أن تصريحاته كانت تعبر عن رأيه الشخصي "في تلك اللحظة" ولم تعكس موقف وزارة الدفاع الألمانية.

وأضاف: "لقد قيمت الوضع بشكل خاطئ بدون تفكير، ولم يكن علي أن أتصرف بهذه الطريقة. ولا شك أنه كان خطأ فادحا"، دون أن يوضح ما هي التصريحات التي يقصدها بالذات.

هذا وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس 2014، حيث صوت 96.77٪ من ناخبي جمهورية القرم و 95.6٪ من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

وتعتبر كييف والدول المؤيدة لها القرم جزءا لا يتجزأ من أوكرانيا، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مسألة القرم تم حلها حلا نهائيا.

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