بعد انتهاء المهلة.. طيران التحالف يقصف معسكر السوادية في اليمن
وكالات
بدأ طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ليل الأحد/الاثنين قصف معسكر السوادية في اليمن، بعد انتهاء المهلة التي منحها في وقت سابق الأحد لإخلاءه، حسبما ذكرت "العربية".
وأكد التحالف أن المعسكر يتم استخدامه من قبل الحوثيين للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.
وأكد أنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية العسكرية الجارية حاليًا.
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