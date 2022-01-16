وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

باماكو- (أ ف ب):

تُوفي الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي حكم مالي بين 2013 و2020، الأحد في منزله في باماكو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من عائلته.

وقال أحد أفراد العائلة إن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا "توفي هذا الصباح عند الساعة التاسعة في منزله". وأكد هذه المعلومة عدد من أفراد الأسرة. وانتُخب كيتا رئيسًا لمالي في سبتمبر 2013 وأطاح به العسكريون في أغسطس 2020.