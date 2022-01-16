وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

03:04 م الأحد 16 يناير 2022
وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

إبراهيم بوبكر كيتا

باماكو- (أ ف ب):

تُوفي الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي حكم مالي بين 2013 و2020، الأحد في منزله في باماكو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من عائلته.

وقال أحد أفراد العائلة إن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا "توفي هذا الصباح عند الساعة التاسعة في منزله". وأكد هذه المعلومة عدد من أفراد الأسرة. وانتُخب كيتا رئيسًا لمالي في سبتمبر 2013 وأطاح به العسكريون في أغسطس 2020.

هذا المحتوى من

AFP
إبراهيم بوبكر كيتا وفاة الرئيس المالي مالي

الخبر التالى:

طبيب نفسي فرنسي يحضّ ماكرون على إعادة أطفال جهاديين محتجزين في سوريا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1101

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

924

متعافون اليوم

398879

إجمالي الإصابات

22123

إجمالي الوفيات

332531

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا