سفير إيطاليا بالقاهرة ينعى سفير مصر في روما علاء رشدي

11:30 ص السبت 15 يناير 2022
سفير إيطاليا بالقاهرة ينعى سفير مصر في روما علاء رشدي

السفير علاء رشدي

القاهرة - أ ش أ

نعى سفيرُ إيطاليا الجديد لدى مصر ميكيلي كواروني، اليوم السبت، سفيرَ مصر بروما علاء رشدي.

وقال السفير الإيطالي -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"- "حزنت بشدة إزاء الرحيل المفاجئ لسفير مصر في إيطاليا علاء رشدي، معربا عن "أحر تعازيه إلى أسرته والحكومة والشعب المصري لهذه الخسارة المأساوية".

هذا المحتوى من

Asha
علاء رشدي سفير مصر في روما سفير إيطاليا ميكيلي كواروني

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