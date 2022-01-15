سفير إيطاليا بالقاهرة ينعى سفير مصر في روما علاء رشدي

القاهرة - أ ش أ

نعى سفيرُ إيطاليا الجديد لدى مصر ميكيلي كواروني، اليوم السبت، سفيرَ مصر بروما علاء رشدي.

وقال السفير الإيطالي -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"- "حزنت بشدة إزاء الرحيل المفاجئ لسفير مصر في إيطاليا علاء رشدي، معربا عن "أحر تعازيه إلى أسرته والحكومة والشعب المصري لهذه الخسارة المأساوية".