سفير إيطاليا بالقاهرة ينعى سفير مصر في روما علاء رشدي
القاهرة - أ ش أ
نعى سفيرُ إيطاليا الجديد لدى مصر ميكيلي كواروني، اليوم السبت، سفيرَ مصر بروما علاء رشدي.
وقال السفير الإيطالي -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"- "حزنت بشدة إزاء الرحيل المفاجئ لسفير مصر في إيطاليا علاء رشدي، معربا عن "أحر تعازيه إلى أسرته والحكومة والشعب المصري لهذه الخسارة المأساوية".
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