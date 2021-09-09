الدبيبة يصل تونس للقاء الرئيس التونسي

تونس- أ ش أ:

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له اليوم الخميس، إلى العاصمة التونسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وسبق أن صرح الدبيبة أمس الأربعاء خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق اعتزامه زيارة تونس اليوم للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد.