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الدبيبة يصل تونس للقاء الرئيس التونسي

03:26 م الخميس 09 سبتمبر 2021
الدبيبة يصل تونس للقاء الرئيس التونسي

عبد الحميد الدبيبة

تونس- أ ش أ:

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له اليوم الخميس، إلى العاصمة التونسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وسبق أن صرح الدبيبة أمس الأربعاء خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق اعتزامه زيارة تونس اليوم للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الحميد الدبيبة تونس ليبيا قيس سعيد

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