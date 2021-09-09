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الهجرة غير الشرعية: بريطانيا بدأت بإعادة قوارب المهاجرين إلى فرنسا

01:20 م الخميس 09 سبتمبر 2021
الهجرة غير الشرعية: بريطانيا بدأت بإعادة قوارب المهاجرين إلى فرنسا

الهجرة غير الشرعية - أرشيفية

لندن- (بي بي سي):

سمحت بريطانيا لقوات الحدود بإعادة القوارب التي تنقل المهاجرين عبر القناة الإنجليزية من فرنسا ولكن في ظروف معينة ومحدودة.

وقال مصدر حكومي إن مسؤولي الحدود في مراحل التدريب النهائية ويعملون على استخدام آلية جديدة لإعادة القوارب التي تنقل المهاجرين عبر القناة.

ووافقت وزيرة الداخلية البريطانية على هذه الخطوة بعد أن فشلت في الاتفاق على إجراءات جديدة لمنع العبور مع نظيرها الفرنسي. لكن لايمكن استخدامها إلا في ظروف محدودة ولابد من موافقة الوزيرة شخصيا عليها. ومن المرجح أن تعارض فرنسا الفكرة لأنها وفق بعض التصريحات خطيرة.

وتقول فرنسا إن تحركات كهذه ستعرض حياة اللاجئين إلى الخطر، فحماية الأرواح لها الأولوية.

ووصل أكثر من 1500 مهاجر إلى بريطانيا بالقوارب خلال أسبوع واحد. وتعتبر القناة من أخطر ممرات الشحن وأكثرها ازدحاما في العالم.

ويواجه حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ضغوطا بسبب زيادة عمليات عبور المهاجرين، بعد أن وعد باستعادة السيطرة على حدود البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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