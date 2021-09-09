10 قتلى إثر حريق بـ"مستشفى كورونا" في مقدونيا الشمالية

بودابست- (د ب أ):

لقي 10 أشخاص على الاقل حتفهم الليلة الماضية، إثر وقوع انفجار وحريق في مستشفى خاص بمعالجة مرضى "كوفيد -19" في مقدونيا الشمالية.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء، زوران زاييف، الحادث على فيسبوك بأنه "مأساة كبيرة"، وقال إن الحريق قد تم إخماده.

وتوقع وزير الصحة المقدونس، فينكو فيليبس، ارتفاع يرتفععدد ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة تيتوفو بشمال غرب البلاد.

ويتم حاليا التحقيق بشأن سبب وقوع الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه ربما يكون ناتجا عن انفجار اسطوانة أكسجين.