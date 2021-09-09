Masrawy logo white

10 قتلى إثر حريق بـ"مستشفى كورونا" في مقدونيا الشمالية

11:33 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
10 قتلى إثر حريق بـ"مستشفى كورونا" في مقدونيا الشمالية

مقدونيا الشمالية

بودابست- (د ب أ):

لقي 10 أشخاص على الاقل حتفهم الليلة الماضية، إثر وقوع انفجار وحريق في مستشفى خاص بمعالجة مرضى "كوفيد -19" في مقدونيا الشمالية.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء، زوران زاييف، الحادث على فيسبوك بأنه "مأساة كبيرة"، وقال إن الحريق قد تم إخماده.

وتوقع وزير الصحة المقدونس، فينكو فيليبس، ارتفاع يرتفععدد ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة تيتوفو بشمال غرب البلاد.

ويتم حاليا التحقيق بشأن سبب وقوع الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه ربما يكون ناتجا عن انفجار اسطوانة أكسجين.

مقدونيا الشمالية حريق مستشفى مستشفى كورونا زوران زاييف

الخبر التالى:

الدبيبة وماس يبحثان إعادة فتح السفارة الألمانية في طرابلس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا